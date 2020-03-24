受到新冠肺炎影響馬來西亞全面封城，加上台灣頒布禁止外籍人士入台，大馬女神何戀慈近期多半「宅」在家，除了籌備新歌外，她也特地拍攝防疫影片放上網路，吸引萬名網友按讚，何戀慈說：「近期會規劃多拍家居的日常生活，專注在自己的Youtube頻道上，希望讓粉絲更了解動態，和私底下真實的我是長甚麼樣子。」

何戀慈分享，現在在家除了健身、也會自己下廚，積極開發自己不同的新技能，包括彈吉他、聽各類曲風音樂，希望這段期間待在家能有所進步，不只是浪費時間，此外也會透過IG等社群平台和粉絲即時互動，更重要的是「希望馬來西亞能平安度過這波疫情」。

受限政策近期將有一段時間無法來台，何戀慈表示很想念台灣美食，日前因為太想吃臭豆腐，特地上網查食譜自己嘗試製作，沒想到最後失敗，她自虧「味道差太多了」，希望疫情趨緩能早日和台灣歌迷朋友見面，「並吃到我連作夢都會想吃的臭豆腐」。

何戀慈近期拍攝防疫影片放上網路，引起廣大迴響。（RED PEOPLE提供）

大馬女神何戀慈近期積極籌備新歌。（RED PEOPLE提供）

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