大陸北京市疾控中心副主任龐星火24日在發布會上表示，3月23日，北京市新增報告境外輸入新冠肺炎病例31例，新增報告境外輸入關聯病例1例。

龐星火指出，確診病例來源較集中，其中西班牙14例，佔44％，英國12例，佔38％，美國2例，墨西哥1例，挪威1例，希臘1例，境外輸入關聯病例1例。首次出現來自墨西哥、挪威、希臘的輸入性病例。

確診病例共涉及12個航班，陸航CA908有11例，陸航CA856有5例，阿聯酋航空EK306有4例，陸航CA846有3例，陸航CA864有1例，陸航CA938有1例，國泰航空CX857有1例，南航CZ304有1例，日本航空JL021有1例，泰航TG614有1例，新加坡航空SQ802有1例，韓亞航空OZ333有1例。

旅客戶籍所在地分別為，浙江11例，北京5例，山東3例，天津3例，江蘇2例，黑龍江、內蒙古、山西、陝西、四川、河南、安徽各1例；阿爾巴尼亞1例。

從職業分佈看，在外留學生15例，家務及待業9例，職員3例，兒童2例，農民2例，個體戶1例。

(旺報 )