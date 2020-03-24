新冠肺炎疫情衝擊各產業，我國確診人數已達215例，總統蔡英文日前指示除了600億紓困振興總預算外，還額外增加各部會「移緩濟急」的預算挪用，行政院今（24）日傍晚舉行臨時記者會，紓困政策內容涵蓋個人、家庭與企業延緩繳稅、降房貸利率等多項措施。

行政院政務委員龔明鑫指出，針對一般民眾稅務，可以申請延緩繳費，緩繳時間最長1年，分期繳納最長3年，若有退稅者，財政部將提前退稅；針對個人貸款，本金和利息都可以申請延緩繳納6個月，除了上週央行也已宣布降息一碼之外，針對自用住宅房貸一千萬以內者再降1碼(0.25%)，共降2碼(0.5%)，時間為6個月；個人信用卡、車貸等一千萬額度內的消費性貸款，再降2碼(0.5%)，共降3碼(0.75%)，時間為6個月；桶裝瓦斯每公斤降2元，以每桶20公斤可省100元。

針對弱勢族群家庭，有老人、兒童與身障者，每人每月生活補助加發一千五百元，為期三個月，衛福部統計將有近一百萬人受惠。

至於企業商號，免開統一發票者，財政部將稅額調降，受疫情影響嚴重者最低可以免繳；開統一發票有困難者，可申請緩繳營業稅最多1年或分期繳納36期。

針對企業紓困貸款，經濟部提供中小企業防疫1000億信用方案已經開始實施，共有三項目適用，一是舊有貸款展延，在銀行也主動降息的情況下，利息由政府補貼，最高補貼1.06%為期一年；營運資金（週轉金）方面，企業若承諾不減薪、不裁員，政府可以提供10成保證，利率補貼可以達到2.095%，融資額度5百萬元；第三項目為振興基金貸款，政府可提供8至9成的信用保證，利息補貼達1.095%，融資額度2千萬元。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)