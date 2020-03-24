新北市副市長謝政達率隊到KTV進行聯合稽查。（新北市消防局提供／王揚傑新北傳真）

本月22日新北市長侯友宜為防疫率隊到KTV聯合稽查，昨日起針對新北市轄內室內密閉空間如KTV等，由警察局12個分局，針對19處視聽歌唱場所，每日安排「定點守望、防疫盤查」勤務，另同時由消防局、衛生局、工務局、經發局等組成的公安聯合稽查小組，針對視聽歌唱場所公共、消防安全、衛生、營業登記等項目執行聯合稽查。

昨晚專案首日由副市長謝政達率隊執行稽查勤務，發現錢櫃板橋分公司5樓緊急進口寬度不足、2及5樓防火門無法自動回歸、內部牆面裝修材料為木料，裝修材質不符規定，具嚴重公安缺失，得依建築法等相關規定裁罰6至30萬元，並當場張貼嚴重違規場所警示紅單，提醒民眾不要進入。

另查該場所違規供應與吸菸有關器物，違反菸害防制法第15條第2項規定，得依該法第31條處1至5萬元罰鍰。

新北市府呼籲，為避免疫情加劇，建議業者暫時休業，並請實施居家檢疫、隔離民眾應落實足不出戶，一般市民也盡量少至人多、不通風的公共場所消費，以免衍伸交叉、群聚感染。

(中時 )