美國聯準會(Fed)在週一美股市場開盤前再度宣佈龐大的第二輪貨幣刺激計劃，以進一步提升市場的流動性，這一次無限制的QE計劃，被形容是開著轟炸機撒錢，在消息公佈後。金價則出現久違的上漲，現貨黃金刷新近一周高點至1561.42美元/盎司。黃金期貨價格大漲5.7%，收於每1572.70美元/盎司，創出2009年以來最大漲幅。

同時間，全球最大鑄金商瑞士亞格賀利氏（Argor- Heraeus）也在23日宣布將停產兩週的時間，以配合當地政府的防疫措施。這也是催化黃金上漲的一大動力。

昨天的措施是Fed迄今為止最激進的市場干預行動，美元流動性得到緩解。黃金結束此前的大幅度拋售，因而創下2009年3月以來最大漲幅，除了Fed目前已經出手的措施外，市場還在期待美國能夠提供更大規模的刺激措施，這是當前提振金價的重要原因。

在本月Fed已經大幅放鬆貨幣政策，包括將利率降至接近零的水平後，Fed表示，建立以學生貸款、信用卡貸款和美國政府支持的小企業貸款為抵押的新信貸項目，以及購買大公司債券並向它們發放貸款的新項目，這些舉措實施或將推動後市黃金價格的拉升。

金價格從本月8日在觸及17000美元/盎司附近關口後，由於受市場流動性緊張的影響，投資者更願意手中持有現金，另外一個是出於恐慌的影響，避險資產遭受大幅度的拋售，黃金價格在短短的幾個交易日急速下跌至1450附近，下跌幅度達到驚人的2500多點，多頭投資者幾乎在這波下跌行情中消耗殆盡。

目前在全球實施寬鬆的貨幣政策的大環境下，特別是Fed方面的刺激政策方案，逐漸讓市場擔憂美元流動性的問題得到很好的緩解，黃金的避險屬性可望隨著流動性擔憂情緒的消退而迎來上漲。

(中時電子報)