大陸國務院24日舉行國務院常務會議指出，要部署進一步提升中國國際航空貨運能力，鼓勵航空貨運企業與物流企業聯合重組，支持快遞企業發展空中、海外網路。

李克強主持召開國務院常務會議指出，中國國際航空貨運能力存在明顯不足，受疫情衝擊國際航空客機腹艙貨運大幅下降，對產業的國際供應鏈帶來較大影響。因此要採取有效措施提高中國國際航空貨運能力，既保通保運保供，又增強物流國際競爭力。要加強國際協作，暢通國際快件等航空貨運，對疫情期間國際貨運航線給予政策支持。

還要鼓勵增加貨機，發展全貨機運輸。一視同仁支持各種所有製航空貨運發展，鼓勵航空貨運企業與物流企業聯合重組，支持快遞企業發展空中、海外網絡。

再來要完善航空貨運樞紐網絡。對貨運功能較強的機場，放開高峰時段對貨運航班的時刻限制。在京津冀、長三角、粵港澳和成渝等地區具備條件的國際樞紐機場實行24小時通關。三要健全航空貨運標準，建立航空公司、郵政快遞、貨站等互通共享的訊息平台。升級改造現有機場設施，完善冷鏈、快件分揀等設施。推進以貨運為主的機場建設。

會議還表示，當前全球疫情大流行，對世界經濟造成嚴重衝擊，對國內經濟帶來嚴峻挑戰，要積極有序推動製造業和流通業復工復產復業。一是協調解決製造業全產業鏈復工復產遇到的困難，保障在全球產業鏈中有重要影響的企業和關鍵產品生產出口。

二是發展線上零售、餐飲、問診、教育和農村電商等新業態和便民消費網路。三是落實扶持中小微企業、個體工商戶的各項政策。引導金融機構提高對中小微企業的信用貸款、續貸、首貸和中長期貸款比重。鼓勵大企業融資後向上下游中小微企業支付預付款。

四是針對外需訂單萎縮態勢，支援企業網上洽談、網上辦展，主動抓訂單。根據國際疫情發生新變化的情況，研究推遲今年春季廣交會時間以及利用網路等手段舉辦等替代方案。

(工商 )