劉真追思會將在4月22日於台北寒舍艾美酒店舉辦，讓各方親友能一起紀念劉真的美好。在飯店業界，偶有賓客租借飯店場地，來替逝去親友舉辦追思會的例子，其中也不乏政商名流，並通常會用「音樂會」或「感恩會」的名稱、以私人活動模式進行，流程上則是用PPT投影片輪播相關照片、影片，請親朋好友上台來分享回憶和想對逝世者說的話，一般來說時間不會拉太長，大多在1個小時至2個小時內結束；也有的單純以像家庭聚會般的餐會方式來紀念。

有5星飯店業者透露，因飯店往往還有其他賓客，正舉辦不同的活動或宴客，因此當有賓客要在飯店內舉辦追思會時也有些注意事項，包含委婉提醒賓客在場內避免放置頭像照、白蠟燭或悼念式花籃等，並引導賓客以溫馨方式進行，但場內仍可依喜好布置各式花藝，例如曾有過因逝世者很喜歡櫻花，場布便將櫻花樹搬進現場。

費用方面，就如一般活動的場地租借使用，除了選擇不同的廳有不同的場地費，端看賓客是否要請飯店包辦布置或餐點提供，也有許多人另找其他單位承包。就台北寒舍艾美酒店來說，有15種場地可租借，其中最小場地為5樓「QUUBE」，可容納至多50人，上午10點至下午5點的白天時段為9萬2000元，晚間6點半至10點則是22萬元；而最大的3樓宴會廳可容納800人，早上8點至12點為16萬6000元，下午1點半至4點半為17萬5000元，晚間6點半至10點則要價124萬元。

(中時 )