創作歌手魏嘉瑩（小魏）日前拍攝〈東東路〉MV，在導演游紹安排下，小魏得穿著麋鹿裝穿梭台北大街小巷，呈現「享受迷路」的樂趣，不料拍攝2天時間，第1天晴空高照近35度，隔天卻驟降到15度，此外還得邊溜滑板自彈自唱，所幸她熟撚彈吉他、學溜滑板也有模有樣，順利完成拍攝。

魏嘉瑩〈東東路〉MV穿著麋鹿裝穿梭台北大街小巷，呈現享受「迷路」樂趣。（小魏工作室提供）

MV中小魏四處找好友跳「東東舞」，拍攝當天打給好友黃奕儒和王彙筑，2小時後2人就出現在拍攝現場義氣相挺。平日也有在溜滑板的黃奕儒開心地說「第一次在信義區溜滑板就是跟小魏，太特別的經驗了！而且小魏溜得非常好耶，以後要常約出來滑一波。」

魏嘉瑩〈東東路〉MV，好友黃奕儒義氣相挺。（小魏工作室提供）

雖疫情影響無法出門，小魏近期在YouTube開設了「魏嘉瑩Life」頻道，笑說最喜歡「零食開箱文單元」，平時鮮少吃零食的小魏，自從開了頻道後「發現光是超商裡頭的東西就超級多樣的，也有很多很好吃的小東西，覺得好有趣。」目前已上架一集，小魏說「已經拍了很多集存檔中」，粉絲也可多留言想看的內容。

魏嘉瑩〈東東路〉MV挑戰穿麋鹿裝自彈自唱。（小魏工作室提供）

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