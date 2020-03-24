新冠肺炎居家檢疫人數持續上升，有些縣市已突破5000人，經濟部近日與地方政府合作，引進一款智慧防疫新利器，稱為「智慧離家警報器」的「平安環」。受檢者只要2分鐘未戴就會發警報給監控中心，杜絕現行手機監控漏洞。近日陸續在雲林、屏東導入，後續會推薦給其他縣市使用。

3月19日我國要求所有入境者，一律須居家檢疫14天，各縣市居家檢疫人數急遽攀升，為了減輕地方政府負荷容量，經濟部、地方政府與產業界三方合作，引進「智慧離家警報器」作為防疫監控。

智慧離家警報器源自於工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」，由屏東縣政府與智慧時尚公司在屏東竹田樂智園區試行2年，並與宮廟合作，製作成平安符形狀，讓失智長輩配戴，藉由裡面的GPS與藍芽定位，避免在社區走失。

由於成效良好，剛好近日疫情發生，業者乃把智慧離家警報器製作成具備動作感測的「平安環」，先在雲林縣斗南鎮公所推展。由村里幹事只要在居家門口將設備交給受檢者，受檢者將感測器在家中插電，並佩戴該環，整套設備安裝只要5到10 分鐘。

經濟部表示，現行居家隔離與檢疫者，是用手機監控，但受檢者可能把手機留在家中規避。但平安環只要隔離人2分鐘內沒配戴，就會發出警報給監控中心。

另外，此款平安環還有兩個優點，一是可以克服現行防疫手機GPS水平飄移導致誤報受檢人外出問題，避免村里長白跑一趟，二是其具有3D概念，可準確定位大樓上下移動位置。

目前該款警報器並已獲得新加坡等國家採購，經濟部說，後續除雲屏縣市外，會推薦至中央流行疫情指揮中心與各縣市政府，提升居家防疫治理效率。

(中時 )