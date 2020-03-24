馬文君響應「料理職人」燉煮「黑蒜頭燉雞湯」，送給第一線醫護人員享用。（立委馬文君提供／陳淑娥南投傳真）

新冠肺炎疫情全球延燒，「中華料理職人餐旅交流協會」大廚們獻廚藝，燉煮可增強免疫力「黑蒜頭燉雞湯」，送給中部地區第一線醫護人員享用，為他們加油打氣，在守護國人平安健康同時，也能增強免疫功能。

立委馬文君表示，全球新型冠狀病毒傳染期間，醫院第一線醫護人員無私奉獻醫療心力，不眠不休守護國人健康，不免擔心執勤辛勞身體免疫力下滑。

馬文君說，因此結合中華料理職人餐旅交流協會、麥之鄉黑蒜頭、熱情活力義廚團、吳班長川菜餃子婚宴會館等熱心廚師界團體，運用在地「麥之鄉農產」出產的黑蒜頭，枸杞、紅棗，加上在地健康雞肉，燉煮400人份湯品「黑蒜頭燉雞湯」，舉辦「料理職人抗疫送暖挺醫護」活動，免費送給第一線急診醫護人員享用。

「料理職人抗疫送暖挺醫護」活動預計燉煮400人份湯品「黑蒜頭燉雞湯」，送給台中榮總急診醫護100名、台中中山醫學院急診醫護 40名、亞洲大學附醫醫院急診醫護15名、南投醫院急診醫護 25名、埔里榮總急診醫護70名、埔里基督教醫院急診醫護50名、大里仁愛醫院急診醫護等一線護理人員，希望中部地區第一線醫護防疫人員感受到廚師料理界的關懷，讓他們感受到溫暖，台灣一定能度過疫情難關。

(中時 )