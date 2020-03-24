「青年發展暨就業服務科」隸屬彰化縣政府勞工處，將提供單一窗口，協助提供資源諮詢、轉介的服務，提供青年更便捷的服務。（謝瓊雲攝）

「青年發展暨就業服務科」隸屬彰化縣政府勞工處，將提供單一窗口，協助提供資源諮詢、轉介的服務，提供青年更便捷的服務。（謝瓊雲攝）

青年發展暨就業服務科即將掛牌上路！彰化縣長王惠美24日宣布，縣府將於29日青年節當天正式成立「青年發展暨就業服務科」，隸屬勞工處，作為單一窗口，有專人協助輔導青年就業、創業。

王惠美說，縣府增設「青年發展暨就業服務科」，就是要整合中央與地方資源，讓青年在創業過程能更順遂，做為年輕人就業的服務平台，讓年輕人在創業及就業過程中，都能得到政府最好的關懷。

她表示，初步規畫，將準備1000萬元經費，讓設籍彰化縣的青年提案申請，讓就業創業更順利；原本勞工處就有一套輔導青年就業的系統，如幸福圓夢貸款，因為政府部門過去對於貸款條件有時比較受限，現在將盡量簡化申請手續，盼鼓勵更多青年創業者發揮文創與創意，。

勞動部勞發署中彰投分署彰化就業中心主任李炎華表示，面對新冠肺炎疫情衝擊，未來青年就業市場將面臨更多挑戰，他樂見彰化縣政府的用心，提供一站式就業服務，結合勞動部「青年職涯發展中心」資源，讓彰化青年就業服務更完整。

勞工處表示，青年發展暨就業服務科將提供單一窗口，設置服務專線04-7532416，由專責人員協助提供資源諮詢、轉介的服務，提供青年更便捷的服務。

(中時 )