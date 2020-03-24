新北市樹林豐林街與大安路口因道路不對稱，僅可右轉，但許多民眾不曉得，常直接穿越，因此導致被開單，甚至發生車禍意外。（張睿廷攝）

新北市樹林豐林街與大安路口因當初規畫不夠完善，十字路口中卡了一條分隔島，道路不對稱，車輛若從豐林街行經大安路口時不能直行，僅能右轉再迴轉，引發民怨，新北市議員江怡臻、廖宜琨、洪佳君24日邀市府人員會勘；交通局回應，將於一個月內再派專人前來研擬重新拆掉分隔島可行性。

樹林當地民眾抱怨，稱自己從豐林街行經大安路準備直行時，被警察攔下開單，這才發現豐林街不準直行、左轉，僅能右轉再自行迴轉，不過標示不清楚，而且又麻煩，希望議員協助，向市府溝通。

江怡臻指出，許多民眾並不曉得豐林街禁止直行、左轉，只要上、下班顛峰時刻，當地交通便會出現混亂情況，希望市府提出改善方案。

廖宜琨表示，市府應提出短、長期應變方案，現在先做出更明確的指示牌，提升路口安全性，並另行規畫長期方案，標本全治。

洪佳君說，當地是既有道路，交通局可以將號誌明顯化，但此舉無法解決真正問題，希望市府可以通盤檢討，考慮是否重新規畫路口設計。

交通局回應，近日會先將當地號誌重新設計，清楚讓民眾知道當地僅能右轉，不可直行，減少意外發生可能性。

交通局表示，另外他們也會將民代、民眾意見帶回局裡開會討論，會在一個月內再邀專家前往勘查，研擬安全島是否可拆，或者有其它更好的解決方案。

(中時 )