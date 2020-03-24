新冠肺炎疫情衝擊下，台南市長黃偉哲防疫幾波超前部署，表現有目共睹，獲得超過8成4民眾高滿意度，根據今天一份最新民調顯示，除了超過8成4民眾滿意轉外，8成3民眾肯定他1年多來整體施政表現。黃偉哲謙稱，上任後不斷提醒自己戒慎恐懼、帶領市府團隊戮力工作，感謝市民支持，市府團隊將再接再厲推動市政建設，面對新冠肺炎防範更加緊繃神經。

這份民調當中，台南市民針對黃偉哲就任一年多以來施政表現，23.79％非常滿意，59.30％表示還算滿意，滿意度加總達83.09％；不太滿意與非常不滿意的市民加總僅5.49％。

民調當中針對市長黃偉哲在此波防範武漢肺炎病毒疫情擴散的表現，詢問市民是否認同？有27.47％表示非常滿意，56.69％表示還算滿意，加總滿意度來到84.15％，不太滿意及非常不滿意者僅3.44％。另也詢問對民間或政府舉辦大型活動應以防疫優先，先暫停或延期是否贊成，高達97％贊成。

黃偉哲指出，近來疫情打亂許多原定活動計畫，市府須變通提出折衷做法，例如蘭展延期，他發起「蘭展遍地開花」計畫，將花農原已準備好的美麗蘭花移展到全市各地，讓市民賞好花；民眾不能出國，市府就推出「機票換套票」活動，讓退機票退團旅客，憑證明換取台南景點門票，截至目前，已收到上百組民眾申請。

有感於最近不少消費者一窩蜂上賣場搶泡麵，他就趁勢行銷「台南好麵」，親自示範台南好麵煮食方法，帶動各農會及商家的麵食買氣。將疫情期間民眾只能乖乖待在家的「悶經濟」變成一股消費力高的強勢「宅經濟」。

黃偉哲強調，各項市政並未因防疫工作而偏廢，事關台南市發展的重大市政建設更不能停擺，例如南科三期、綠能園區、北外環交通建設等，仍要如期如質推動，「疫期終究會過去，回歸平靜之後，市民就會檢視市政是否有推動、市府如何長遠擘畫台南發展，若平常都有推動準備，這時就可拿出成績單。」

(中時 )