電信「兩雄說」演變成口水戰，台灣大哥大總經理林之晨今在臉書發文，意有所指稱遠傳總經理井琪用拿到的頻譜來比大小，那更是「門外漢」才會有的觀點。不過翻開井琪背景，恐非「門外漢」，加入遠傳前，已在美國AT＆T服務長達23年。

井琪畢業於台灣大學國貿系，並於美國普渡大學取得管理資訊系統博士學位，加入遠傳前曾任職於美國AT＆T為技術發展部門副總裁；在AT＆T服務23年期間，擔任過不同營運規劃和研發系統技術單位總經理職務，更於2018年獲選為「美國亞裔50傑出企業家」。

5G頻譜結束競標後，台灣大因為拿到60MHz頻寬，相較遠傳電信拿到80MHz以及中華電拿到90MHz來得少，被井琪以「電信三雄未來只剩兩雄」評論。

不滿被唱衰，林之晨先在3月3日以推「＃你不知道的5G」回嗆，表示表示3.5GHz頻段的左中右位置，對台灣大來說都是「魚肚」，是不是值得多花20億元，只為提前1個月開台，那就見仁見智了，暗諷中華電、遠傳是當冤大頭。

3月10日財報公布後，林之晨彷彿撿到槍，表示台灣大是3家中唯一維持營收、獲利成長的企業，隨著第二曲線momo電商業務持續高速成長，台灣大早已脫離「電信慘業」，他個人非常贊成「電信三雄變兩雄」的說法，也盼剩下的兩雄能早日找到新的成長引擎。

今早林之晨再度發出「＃你不知道的5G」，表示直言5G頻譜競標並不是拿愈多頻寬數就愈好，而是要視價格、網路的生命週期，以及基地台建設、服務發展成本等各種因素綜合衡量，花錢很容易，但要花在刀口上才是藝術。

文中最嗆的，莫過於林之晨說：「在這個時間點，國內業者拿到的 90MHz 以下 3.5GHz 頻譜，在速度上，都做不出 5G，其實沒什麼好辯論的。要用拿到的頻譜來比大小，那更是門外漢才會有的觀點。」

對照井琪上周在遠傳記者會上說法，認同市占率並非頻譜大小可以決定，但80M（遠傳）跟90M（中華電）是一個等級，40M（台灣之星）與60M（台灣大）確實又是另一個等級，並沒有錯的說法，顯然成為林之晨所指的「門外漢」。

林之晨表示，在理想的狀態下，頻譜當然是愈多愈好，基地台也是蓋好蓋滿，但業者的資金畢竟不是無限，所以必須在兩者之間做抉擇，尤其在網路建設早期，對用戶而言，收訊品質的重要性遠遠大過於定點極速，所以，面對 5G 的開端，電信業者都要在多拿頻譜與多建基地台之間抉擇。

他說，好在政府非常體貼，早就明確溝通這只是第一次頻譜競標，2～3 年後還有下一批釋出，所以沒有所謂的「拿好拿滿」，因此，作為一個理性的業者，面對第一次競標，當然是拿到夠用的頻譜就好，畢竟短期內用戶對 3.5GHz 尖峰容量的需求不大，保留資本投在基地台建設與應用服務的發展上，才能提升對用戶的整體價值。

(中時 )