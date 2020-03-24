「國標女王」劉真22日病逝北榮，享年44歲，獨留老公辛龍、4歲女兒，讓外界悲痛不捨。金曲歌王陶喆23日晚間表示聽到劉真逝世的消息，感到很難過、遺憾。陶喆的經紀人楊濮僕透露陶喆先前從與劉真共同的好友間，得知劉真病情不樂觀，原本在年後，要去醫院探望，豈料碰上新冠肺炎肆虐，醫院限制人員進出，他們想說先緩一緩，結果就再也沒機會見面。

陶喆：「雖然一直都曉得病情有些危急，還是很捨不得她的離開。」最後也感性：「願妳在天上繼續當個閃耀的舞者，永遠動人、永遠美麗！」他憶起父親陶大偉還在世時，因為父親的關係，與劉真相識，偶爾會一起聚餐、聊音樂、舞蹈，「幾乎完全不懂跳舞的我，仍然被她眼中對於音樂的熱情給深深地感動。現在回想，如果當時可以跟她留下一些作品，那會是多麼的珍貴...」並分享第一次見面時，他稱呼她為劉真，劉真當下爽朗、溫柔說：「叫我Serena就好了。」令他印象深刻。

此外，陶喆、老婆Penny近日首度同台，受邀上蔡康永、徐熙娣（小S）主持的《花花萬物2》，大方讓節目到他們家中拍攝，Penny提到陶喆原本在家音樂創作室，已變成兒子Bonbon的房間，透露很愛喜歡小孩的2人，正在努力拼第2胎，Penny更大讚小S生3孩，「非常時髦！照顧小孩真的不容易」，坦言未來希望也能生3個小孩。

陶喆近來在台忙新專輯、創作，經紀人表示原本現階段要去美國錄音製作，卻遇到疫情升溫，全部要飛行的工作先暫停，約7場海外演出邀約都延期，被問及損失，經紀人樂觀說：「實質的損失可能是金錢上，但獲得的更多是時間可以陪伴家人。」

陶喆日前與老婆Penny首度同台上節目，互動逗趣。（擷取自臉書）

(中時 )