「哈啾、哈啾！」噴嚏打個不停，這還不打緊，鼻涕直流，幾乎是從早流到晚，眼睛不自主也跟著癢了起來，每當這些症狀一起出現時，就知道「春天來了！」身體猶如氣象預報機，每次吃藥後，症狀就好很多，但停藥沒多久，症狀又來了，如此不斷循環，治不好、也斷不了根，你也被「過敏」問題折騰已久嗎？

以中醫觀點而言，中醫師張家蓓表示，肺主皮毛，如果肺功能失調，就可能會出現一些皮膚上的問題，因此，很多過敏性鼻炎的患者，常伴隨著異位性皮膚炎發生；再從臟腑來看，很多有過敏性鼻炎的小孩，常有胃口差、長得乾乾瘦瘦，甚至大便習慣不正常，常拉羊屎糞，這就是已經牽涉到了脾臟，造成脾運化不佳所致；至於成人，由於病程較久，可能會出現夜尿、頻尿等腎蒸化水液功能不佳的情形，嚴重甚至會有怕冷等腎陽虛的症狀。

那麼有過敏的人，平時要怎樣吃補？張家蓓說，過敏性鼻炎在於水液運化出了問題，建議在日常飲食生活中，可以多攝取一些能幫助水液運化的食物，包括薏仁、四神湯、西洋參等。

1、薏仁

薏仁是最推薦的食物，市面上薏仁有紅薏仁與白薏仁兩種，因為「白色入肺經」，因此，在許多本草書中則都是提到吃白色薏仁。不過，薏仁的藥效並不是很強，必須耐心服用，最好的食用方法則是將薏仁拌入米飯中共同蒸煮。

2、四神湯

四神湯藥材在超市都可以買得到，這是一種「健脾去濕氣」的藥方，對於水分運化有一定的幫助。

3、西洋參

西洋參也就是粉光參，是否適合過敏的人食用？一般有兩派的說法，一派是根據《本草備要》及《從新本草》的記載，西洋參可補肺降火，虛而有火者相宜；能滋肺胃，主治肺虛咳嗽；另一派則是根據「少不進參」的說法，因為西洋參的成分與人參雷同，偏向補陽，並不適合於陽常有餘的生理特性。不過，臨床上，西洋參對於熱病末期，因為高熱所造成陰虧津傷的現象或是陰虛熱，是不錯的清補要藥。

另外，有過敏問題的人，在飲食上，首要尋找出食物過敏原，注意自己的飲食，若是發現會使自己過敏的物質，就要避免食用，但要多吃新鮮食物，包括牛乳、蛋、大豆、肉及穀類等食物；更要忌菸、酒、烤、炸、辣、冰等刺激性食物，避免食用寒涼食物，例如巧克力、核桃、魚乾及加工品；此外，不要暴飲暴食，如果常有過飽的情形，久而久之，就會造成傷食的情形。

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(中時電子報)