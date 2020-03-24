惠明盲校學生使用泡泡乾洗手防疫。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情加劇，由於多重障礙等盲生無法確實清潔手部，嬰兒用品公司24日捐贈環境噴霧及泡泡乾洗手各100瓶給台中市惠明盲校，以減輕老師辛勞及幫助孩子加強防疫，惠明盲校校長陳志福特別頒發感謝狀致謝。

大鐘嬰兒用品公司總經理謝宜臻指出，新冠肺炎造成全台防疫產品短缺，由於酒精消毒易造成肌膚乾燥，次氯酸水因含有氯，若不當吸入，也可能引發呼吸道過敏或發炎。

謝宜臻說，由於疫情持續升溫，自家防疫產品供不應求，不過，仍趕工追貨天然環境噴霧及泡泡乾洗手各100瓶，捐贈惠明盲校，藉此拋磚引玉，希望各界看見更多需要幫助的弱勢團體。

校長陳志福表示，學校加強防疫，除進校門量體溫及消毒，學生進教室前也都會由教師等協助以肥皂洗手，公共區域並2小時即消毒一次，交車通等也都會在使用後或出車前消毒。

陳志福指出，目前校方備用消防用品約可到5月底，因該校營運全靠民間捐款維持，受疫情影響，學生組成的樂團等表演邀約全部暫停，呼籲外界多多捐款，以助校方渡過這波難關。

大鐘嬰兒用品公司表示，公司創立於1972年，早期主要以FARLIN品版外銷，去年起再創JELLY BUBBLE潔莉泡泡，主攻國內市場，生產的環境噴霧及泡泡乾洗手，採用德國、英國及日本等原物料，比照漱口水等級，溫和不刺激。

(中時 )