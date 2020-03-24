指揮中心召集人張上淳遭爆兒子不顧疫情，本月4日出國遊玩，另一個沒出國的大兒子則在臉書上痛批限制醫護出國政策，還大酸「無助的老人想要阻擋疫情蔓延是沒有用的」，引起憤慨，中華大學講座教授杜紫宸看完兩位兒子道歉信後，也笑說張上淳在家地位應該只排第4，昨(23日)杜紫宸再度補充為何張上淳在家地位這麼低的原因，網友看了直呼「有道理」、「恍然大悟」，連蘇貞昌跟柯文哲都中槍。

杜紫宸在臉書PO文「為什麽老男人在家裡的地位總是排最後？」，他表示這是有科學理論的。杜紫宸說，男女夫妻隨著年齡增長，先生身上的雄性賀爾蒙分泌逐漸減少，威不起來，反觀太太身上雌性賀爾蒙也逐漸減少，柔軟不再。然後你就知道...咳...咳...。

杜紫宸說，現今社會如果老爸膽敢擺出威嚴面孔，不只孩子不鳥，做媽的更是為母則強，反手拍給你老娘打回去，可憐老爸只能忍氣吞聲。

文末杜紫宸揶揄，不要看蘇貞昌與柯文哲在外耀武揚威，回到家後就是個孫子，最糟糕的是如果家裡有養寵物的，老爸地位又要往後挪了。

(中時電子報)