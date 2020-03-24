黃偉晉23日歡慶30歲生日，當天也發行首張唱作專輯《背光旅行》，唱片公司為了給他難忘的生日，經紀人串通一起玩「狼人殺」好友們，包括邱鋒澤、賴晏駒（小賴）、婁峻碩、采子、Teddy等人密謀替他慶生，假借唱片公司高層要請黃偉晉吃飯之名，偷偷躲在餐廳包廂大突襲。

他們先埋伏在包廂內，沒想到一進去才發現包廂窗戶是透明，他們只能躲蹲在桌腳下，黃偉晉一出現，大家群起湧上大喊「Surprise！」讓黃偉晉嚇壞，直呼：「真的有被嚇到，我一直很相信要跟大老闆吃飯，完完全全沒有預兆，Oh my God。」。

黃偉晉23日歡慶30歲生日，收到許多驚喜。（愛貝克思提供）

在現場，好友紛紛送上禮物，被黃偉晉戲稱「前任」邱鋒澤，霸氣拿出信用卡：「來，我還是比較實在，這張信用卡今天任你刷！」不過黃偉晉透露每次跟邱鋒澤出去吃飯，從來沒有出過半毛錢，「鋒澤真的超級大器！」當天最令黃偉晉喜出望外，是收到婁峻碩送的遊戲手把，他大喊 :「你怎麼知道，我超需要這個，你這個禮物大命中我，我傻眼。」

擁有好人緣的黃偉晉，生日已收到7個蛋糕，許下生日願望：「新冠肺炎疫情能趕快消去。」並盼首張唱作《背光旅行》能夠銷售長紅、專輯大賣，他生日當天也開直播與粉絲熱情互動，他的偶像魏如萱留言祝「生日快樂」，他當下正好在講解〈我還相信我〉MV，錯過與魏如萱的互動，他事後大喊可惡。

(中時 )