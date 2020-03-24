大利政府因應新冠肺炎疫情，從9日起，宣布封城措施擴大到全國，除了工作、健康或緊急狀況外，所有人不得外出，如有需要，可向警方解釋原因，並填寫表格，若撒謊則將面臨3個月監禁或是約206歐元（約新台幣6721元）的罰單，然而，仍有民眾無視相關禁令上街遊蕩，原因竟然是，「我必須去收服寶可夢」。

義大利男子無視封城禁令外出遊玩Pokemon GO而遭罰款。（圖／Business Insider）

據《LEGGO》18日報導，住在義大利北部小鎮聖費爾莫（San Fermo）的這名男子，帶著女兒在街上閒晃，當時，義大利國家憲兵隊將他攔下並詢問原因，沒想到男子卻給了一個相當神奇的原因，「我必須去收服寶可夢」，男子還拿出平板電腦證明，不過仍被憲兵隊罰款。

新冠肺炎在義大利境內肆虐，截至目前為止高達63927人確診，7432人死亡，對此義大利政府對全國祭出「封鎖令」，不過報導指出，不是只有這名男子想出門走走，光是「封鎖令」上路一周內，約有43000人違反相關規定，遭到監禁或收到罰單。

Pokemon GO開發商 ，也因應新冠肺炎疫情，在近期取消部分原本預計舉辦的活動。（圖／Pokemon Go臉書）

其實《Pokemon GO》開發商 Niantic ，也在近期取消部分原本預計舉辦的活動，並調整遊戲內的機制，像是增加玩家居家週遭的寶可夢出現機率，還有像是道具薰香（Incense）的持續發揮功能，延長至1個小時，以及孵蛋器讓玩家能以2倍的速度孵化寶可夢等，期盼藉此提高玩家們的安全性。

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(中時電子報)