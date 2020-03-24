新冠肺炎疫情擴大，雲朗觀光集團推出「客房辦公室」，提供企業可租用飯店客房讓員工分組異地辦公、分散風險，達到全面的防護與人力備援，讓「飯店變成你的辦公室」，解決了員工居家辦公環境可能存在對工作的干擾。抗疫期間，需要結合各方力量和資源，創意運用、降低風險、度過挑戰

居家檢疫人數暴增，在防疫考量下，自上週中硏院再爆群聚感染後，落實分流辦公，讓防疫再升級已成趨勢。因應市場需求，也降低不幸一人感染，整個團隊必須隔離的風險，目前已有台灣近百家大型企業落實居家辦公與異地辦公，以確保在任何情況下都能夠繼續保持運作。

雲朗觀光集團針對企業公司行號，君品酒店台北、翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)、兆品酒店(嘉義、台中、礁溪)與品文旅礁溪推出以客房作為「獨立辦公室」的短租方案，公司可以每日為單位租用飯店房間作為員工異地辦公的場所，每日可使用10小時，每房自二人起，至多五人共用。

君品酒店每房2,100元起，翰品酒店、兆品酒店、品文旅每房收費自1,200元起，可租用1日、5日、10日或22日不等，提供水、咖啡包、茶包與WIFI無線網路、有線網路、商務中心電腦及黑白印表機、交誼廳設施外，還可以使用飯店健身房與自助洗衣等設施，更為企業行號提供一個人員異地防護、分散風險的備援方案。

(中時 )