日本首相安倍晉三24日晚間與國際奧運委員會（IOC）主席巴赫舉行電話會談，雙方針對「今夏的東京奧運會延期1年左右」方針達成共識。

東京奧運、帕奧會原本預定在今年7月24日開幕。《產經新聞》《朝日新聞》等日媒報導，日本政府高官認為，由於2022年預定召開北京冬季奧運會，故東奧延期頂多1年左右。

(中時電子報)

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