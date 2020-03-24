安倍與IOC主席達成共識 東奧延期1年左右 20:212020/03/24 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本首相安倍晉三24日晚間與國際奧運委員會（IOC）主席巴赫舉行電話會談，傳達了日本同意東奧延期舉辦的想法。(圖為東京奧運會主場館日本國立代代木競技場，黃菁菁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三24日晚間與國際奧運委員會（IOC）主席巴赫舉行電話會談，雙方針對「今夏的東京奧運會延期1年左右」方針達成共識。 東京奧運、帕奧會原本預定在今年7月24日開幕。《產經新聞》《朝日新聞》等日媒報導，日本政府高官認為，由於2022年預定召開北京冬季奧運會，故東奧延期頂多1年左右。 (中時電子報) #IOC #安倍 #東京奧運會 也許您會感興趣 推薦閱讀 四月在英國舉行的2020斯諾克世錦賽延期 18:382020/03/21 國際 安倍終於鬆口： 東奧也可能考慮延期 08:442020/03/23 國際 安倍鬆口了：東京奧運可能考慮延期 09:332020/03/23 兩岸 加拿大率先不參加 安倍鬆口：東奧可能延期 14:352020/03/23 國際 《國際社會》奧運大臣：疫情結束，東奧才會以「完整形式」舉辦 10:002020/03/24 財經 日媒：首相安倍提議東京奧運延期一年舉辦 19:392020/03/24 兩岸 東奧延期以1年為限 安倍盼IOC早做決定 19:472020/03/24 國際 安倍與巴赫視訊會議 同意東奧延期一年 19:502020/03/24 體育 國際熱門新聞 歧視亞洲人！緬甸家庭美國逛超市慘遭「利器割臉」 男童毀容 - 國際 辱罵、騷擾和暴力：疫情中美國華人面臨雙重危險 - 國際 安倍與IOC主席達成共識 東奧延期1年左右 - 國際 東京單日確診人數創新高 封城之說引起恐慌 - 國際 紐約州禁足令 攝影師輕生 稱這生活怎麼過 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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