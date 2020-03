鍾南山團隊發表中藥連花清瘟抗新冠病毒研究論文已獲《藥理學研究》期刊收錄。(圖/澎湃新聞)

大陸中國工程院院士鍾南山研究團隊近日發表最新研究認為,中藥「連花清瘟」在體外試驗中顯示出抗新冠病毒的作用。為此一研究發表的論文已被已被《藥理學研究》期刊(Pharmacological Research)收錄。

據《澎湃新聞》報導,這篇題為《連花清瘟對新型冠狀病毒具有抗病毒、抗炎作用》(Lianhuaqingwen exerts anti-viral and anti-inflammatory activity against novel coronavirus (SARS-CoV-2)),論文作者包括廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室主任鍾南山、研究員楊子峰等人。

論文中提到,作為一種中藥方劑,連花清瘟對一系列流感病毒具有廣譜抗病毒作用和免疫調節作用。研究人員使用CPE和空斑減數實驗,在Vero E6細胞中評估了連花清瘟對SARS-CoV-2的抗病毒活性。

A、B分別為連花清瘟與瑞德西韋的抑制曲線。C為連花清瘟對新冠病毒的空斑減數實驗。(圖/澎湃新聞)

在透射電子顯微鏡下可見連花清瘟對病毒體形態的影響。

電子顯微鏡下超薄細胞切片。AF為未感染細胞,BG為新冠感染細胞,CDHI為連花清瘟處理細胞,EJ為瑞德西韋處理細胞。(圖/澎湃新聞)

論文指出,通過即時定量PCR測定法測量Huh-7細胞中SARS-CoV-2感染後促炎細胞因數的表達水準。

試驗結果表明,連花清瘟在mRNA水準上顯著抑制SARS-CoV-2在Vero E6細胞中的複製,並顯著降低促炎細胞因數(TNF-α,IL-6,CCL-2 / MCP-1和CXCL-10 / IP-10)的產生。此外,連花清瘟處理導致細胞中病毒粒子的顆粒形態異常。

論文總結稱,連花清瘟顯著抑制SARS-COV-2複製,影響病毒形態並在體外發揮抗炎活性。這表明連花清瘟可以抵抗病毒攻擊,有望成為控制COVID-19疾病的新策略。

