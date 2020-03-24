建新國際去年每股賺1.92元 將配息1.1元 20:332020/03/24 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 建新國際（8637）公告營收18.34億元，獲利2.57億元，去年EPS 1.92元，董事會決議配發現金股利1.1元，公司並宣布子公司建通國際將投資12億元，在高雄港S19號碼頭及後線土地，興建密閉式煤倉，預計三年完工。 公司說明為滿足未來潛在客戶群之進口煤炭裝卸、儲存及轉運需求，建通公司擬投資承租之高雄港S19號碼頭及後線土地，興建密閉式煤倉並以機械一貫化作業方式經營煤炭之裝、卸、儲、轉業務。以「提升裝卸效率、滿足客戶需求、降低污染環境、符合環保要求」之經營理念經營。 (工商 ) #建通 #建新國際 #號碼頭 #後線 #密閉 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 00:032020/03/20 財經 廖繼弘專欄－恐慌性暴跌後 觀察止跌反彈訊號 04:092020/03/21 財經要聞 彰化市彰南路一、二段夜間施工管制 23日起多利用替代道路 16:012020/03/21 生活 「哩麥趴趴走」新北警響應醫護9宮格 17:462020/03/21 社會 好消息！口罩日產 4月上旬達1,300萬片 04:092020/03/22 財經要聞 陳時中：捷運或高鐵密閉空間 能夠就戴口罩 17:022020/03/23 政治 《金融》貨幣政策「超前布署」，台股匯雙揚 09:432020/03/24 財經 《電腦設備》乘「金」斗雲，緯穎走揚 10:002020/03/24 財經 《盤中解析》台股大漲500點，10年線、5日線到手 10:342020/03/24 財經 捷運綠線年底全線通車 中捷將再增資25億 16:442020/03/24 生活 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 30兆怎麼還！全美疫情狂燒 6700萬人繳不出卡債 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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