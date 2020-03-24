建新國際（8637）公告營收18.34億元，獲利2.57億元，去年EPS 1.92元，董事會決議配發現金股利1.1元，公司並宣布子公司建通國際將投資12億元，在高雄港S19號碼頭及後線土地，興建密閉式煤倉，預計三年完工。

公司說明為滿足未來潛在客戶群之進口煤炭裝卸、儲存及轉運需求，建通公司擬投資承租之高雄港S19號碼頭及後線土地，興建密閉式煤倉並以機械一貫化作業方式經營煤炭之裝、卸、儲、轉業務。以「提升裝卸效率、滿足客戶需求、降低污染環境、符合環保要求」之經營理念經營。

(工商 )