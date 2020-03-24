台中JL Studio餐廳在今日公布的「2020年亞洲50最佳餐廳」排名中得到第26名，這是繼樂沐法菜餐廳之後，睽違3年第一間位於台中市的餐廳再度受到國際饕客的關注與肯定。

於2017年2月在台中市成立的JL Studio，不僅致力於開展出新加坡料理的全新風貌，並大量採用台灣本地食材。主廚林恬耀（Jimm Lim）精心巧思透過烹製的菜色為載體，藉以傳遞新加坡美食的文化與精髓，從街頭小食到回憶童時光的阿嬤拿手菜，都是Jimmy創作靈感來源。

選在台中而非台北推出標榜現代新加坡料理的JL Studio，於去年首次獲得亞洲50最佳餐廳頒予「Miele 最值得關注獎–Miele One to Watch Award」後，今年正式進入榜單。主廚林恬耀表示，我們位處在台中，卻能吸引國際熱愛美食的朋友特地專程前來用餐，進而發掘台中的美好，帶走滿滿愉快的回憶，這令我感到激動也感動。而創造獨一無二的風味體驗，是自己在餐點上努力的目標；帶給客人們舒適放鬆又充滿樂趣的用餐過程，我們期許敦促團隊達至盡。

(工商 )