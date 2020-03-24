新冠肺炎疫情延燒全球，24日胸腔重症醫師蘇一峰分享「比恐怖電影更恐怖的美國疫情真實故事」，他強調，台灣全民只要妥善配合國家防疫政策，就能獲得全世界萬中選一的「VVVIP醫療」。

醫師蘇一峰在臉書上分享《TIME時代雜誌》報導，他提到，波士頓一名美國女性發燒加上咳嗽，1週就醫急診2次，可是醫師都說「沒事兒~可能是肺炎」，然後打發她回家多休息就好。但患者回家後還是持續發燒不舒服，第3次到急診醫師終於幫她驗了流感和新型冠狀病毒，然後一樣打發她回家。幾天後她收到醫院的通知，檢驗報告出爐，她感染新冠肺炎，還有美金3萬5千元（約新台幣1百萬元）的帳單。

中央流行疫情指揮中心每天召開記者會，向國人公開透明報告疫情。（圖／張文玠攝）

「但如果這個故事發生在台灣會怎樣！」蘇一峰指出，你是一位剛從波士頓回國的台灣人，一回國馬上出現發燒、咳嗽，一到急診門口馬上被請到發燒站隔離區，接下來數位身穿兔寶寶隔離服的醫師、護理師、放射師出現，迅速在1小時做完全套抽血、採檢、X光。

3小時內馬上一群人穿上兔寶寶裝，護送你到隔離病房住院接受治療，隔天出來報告確診武漢肺炎。住院期間繼續檢查和治療，並且會有防疫相關人員詢問你的接觸史，防疫單位馬上動員聯絡你身邊的親朋好友與接觸者來免費篩檢。

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書分享「比恐怖電影更恐怖的美國疫情真實故事」。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰繼續寫道，住在隔離病房接受治療後，感覺比較舒服的你晚上打開隔離病房的電視，看到防疫指揮中心馬上跟全國人民報告今日的所有新增案例（包含你），住院期間每一位醫護人員不斷幫你加油打氣，每天都有數位身穿兔寶寶裝的醫護人員幫你做治療，1個月後你終於康復，醫護人員都恭喜你成功渡過危機，死裡逃生。「而剛從美國回來的你，擔心地準備了畢生積蓄到醫院櫃檯結帳時，櫃檯只跟你收了3千元，還退給你幾百元，你驚訝地說不出話來…」。

蘇一峰表示，台灣全民只要配合國家防疫政策，就能獲得全世界萬中選一的VVVIP醫療。因為有多年醫護人員的血汗付出才有這些成果，感謝每一位醫護防疫人員的無私奉獻。

(中時電子報)