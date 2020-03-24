老婦只講拜拜廟大池塘 警靈機一動找到她家 20:312020/03/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區蕭姓老婦只會說「拜拜廟大池塘」，讓員警成功為他找到回家的路。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德分局廣興派出所警員鄭貴隆、邱淑慎、李萱瑩，日前晚間巡邏時，發現精神狀況不佳的蕭姓老婦徘徊在路旁。並表示找不到回家的路，只知道自己住家附近有「拜拜廟大池塘」，警方隨機靈機一動，載著老婦到和平路水上樂園舊址附近，老婦果然認出自己住家。 警方表示，老婦說不出精準的地址，一直說住在大池塘附近，警方再度詢問，也只會「拜拜廟大池塘」，而員警平常轄區巡邏、查察確實，果然聯想到附近水上樂園舊址附近有廟宇，順利送老婦回家。 (中時 ) #老婦 #池塘 #警方 #自己 #住家 也許您會感興趣 推薦閱讀 以我之名：寫給獨一無二的自己 04:102020/03/20 藝文副刊 愛女遭槍殺棄屍三峽 家屬赴兇嫌住家撒冥紙 10:542020/03/21 社會 8旬老婦失蹤無人知 眾人靠3聖杯指引赴溪谷救援 13:572020/03/21 社會 邀眾網紅感動齊唱 明天會更好 04:102020/03/22 娛樂新聞 學哈佛級說話術 談判專家吐露關鍵 07:442020/03/22 日常 BMW酒駕載全家自撞電桿 車全毀4口幸運獲救 09:032020/03/22 社會 老婦跌深山溪谷 女兒問神連3聖茭真的找到了 09:362020/03/22 社會 陸男返京未隔離致母感染 警方立案偵查 10:092020/03/23 兩岸 苗栗男子爬上法院2樓平台報警跳樓 警方當場壓制 18:032020/03/23 社會 警方宣導短片爆笑得好評 防疫期間吸17萬人點閱 19:082020/03/23 社會 社會熱門新聞 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 檢疫男偷跑10分鐘 桃警火速逮人開罰 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在 這位法官中籤了 - 社會 韓國破例 公開示眾移送N號房主嫌「博士」趙如彬 - 社會 板橋男疑喝毒咖啡包 攔計程車冒汗昏迷不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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