桃園市八德分局廣興派出所警員鄭貴隆、邱淑慎、李萱瑩，日前晚間巡邏時，發現精神狀況不佳的蕭姓老婦徘徊在路旁。並表示找不到回家的路，只知道自己住家附近有「拜拜廟大池塘」，警方隨機靈機一動，載著老婦到和平路水上樂園舊址附近，老婦果然認出自己住家。

警方表示，老婦說不出精準的地址，一直說住在大池塘附近，警方再度詢問，也只會「拜拜廟大池塘」，而員警平常轄區巡邏、查察確實，果然聯想到附近水上樂園舊址附近有廟宇，順利送老婦回家。

(中時 )