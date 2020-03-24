據日本共同社24日報導，全球主要金融機構加入的「國際金融協會」（IIF）23日發布預測稱，2020年全球實質經濟成長率為負1.5％，是金融海嘯後的2009年以來時隔近11年出現負成長。日、美、歐將同時陷入負成長。新型冠狀病毒疫情在全球蔓延導致經濟活動停滯，原油價格暴跌亦造成影響。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃23日也表示，預料今年全球經濟將陷入負成長，並表明危機感稱「經濟衰退至少達到與金融海嘯相同程度，甚至還可能進一步惡化」。

IIF預測2020年發達國家的成長率為負3.3％，預料日本將從2019年的0.9％下滑至負2.6％。據預測疫情急劇擴大的美歐也很嚴峻，美國將跌至負2.8％，歐元區跌至負4.7％，IIF分析稱「美歐均已陷入經濟衰退」。

IIF預測新興市場國家的成長率為1.1％，中國大陸和印度將大幅減速至2.8％和2.9％。巴西、俄羅斯預料將出現負成長。

IMF此前曾預測今年的成長率將低於去年，此次則進一步作出下調。格奧爾基耶娃強調「對經濟的打擊十分嚴重」。她表示若能儘快控制住疫情，則「經濟有望更快實現強勁復甦」，強調防止疫情擴大的重要性。

此外，格奧爾基耶娃還指出投資者已從新興市場國家撤出資金830億美元，「新興市場國家正面臨嚴重困難」。她強調為應對危機IMF有能力提供1兆美元貸款。

(中時 )