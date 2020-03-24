儘管大陸新冠肺炎疫情相對穩定，但求職者西進的意願已受打擊。求職平台業者24日指出，5年前，大陸是求職者最嚮往的就業地點，但受到大陸經濟發展放緩，疊加貿易戰與疫情的影響，求職者西進意願逐年下滑；平台還表示，疫情之下，大陸不少企業傳出裁員、規模緊縮的情況，不管是台幹還是台灣相關企業都受直接衝擊。

求職平台yes123公關副理楊宗斌表示，這次疫情對大陸的衝擊大，企業復工後的經營情況仍不及疫情前熱絡，這確實影響到台幹的復工狀況，一些企業甚至還要提供危險加給，才能讓員工全部復工；另外，有一部分的台幹則是選擇直接回台或是轉往其他地方就業。

楊宗斌分析，從先前的案例可以看到，不少大陸企業去年因為中美貿易戰已影響到業績，又遭逢此次疫情，出現裁員緊縮的情況，也衝擊到台幹在當地的工作機會，目前，在全球都壟罩在疫情下，讓企業要增加職缺更加困難。

一名專門承接大陸企業行銷業務的趙先生表示，不少行銷案件因為大陸企業暫停營運而無法執行，影響業務範圍達4成，營業收入則較往年同期下滑4至5成，目前，從大陸客戶的消息得知，大陸方面的整體復工僅6至7成，合作廠商上半年的預算仍卡關，因此，現在還無法估計下半年的情況。

他進一步表示，原先主要服務的客戶是大陸企業在台灣的分公司，但企業不可能等待這些未知數，現在轉向將以台灣市場為主，也不敢再去大陸。

另一名原本服務於噴墨列印設備製造商的洪先生則表示，先前企業的客戶主要集中在廣東，過年之後，因為疫情緣故，工作量大減，主管只得資遣因應，離職至今已經2個月，目前就領失業補助兼打工度日；不過他也表示，目前正在職訓班上課，趁此充電，因應接下來的職場需求。

對於今年的人才市場展望，楊宗斌表示，受疫情影響，企業在徵才也有遞延的情況，校園徵才活動也取消，不管是職場老鳥還是新鮮人都受到影響；在轉職潮方面，有意前往海外的意願降低，整體而言，今年的求職市場較相對保守。

(旺報 )