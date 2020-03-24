周二，在東非國家莫三比克，西北部的泰特省(Tete province)，發生64名非法移民，悶死在貨櫃裡的慘重事件。

路透社報導，警方和移民局表示，泰特省公路檢查站在凌晨，攔下一輛從馬拉維出發的長途卡車。該省一側與馬拉威接壤，另一側與辛巴威接壤。

泰特移民局官員迪雷伊托（Amelia Direito）表示，檢查員在攔下卡車後，聽到貨櫃內部傳出敲打聲，於是檢查了集裝箱，結果看到64人死貨櫃內，僅有14人還存活。

她補充說，倖存者現在被收容在移民暫留中心。

這些非法移民的目標是南非，因為南非是非洲大陸工業化程度最高的國家，不少人試著在那裡找到更好的工作。

卡車司機表示，他只是開車的，有人在馬拉威與他接洽，願意付給他錢，將這些人帶到莫三比克。

警方發言人奧蘭多·穆杜曼（Orlando Mudumane）說：「此事件有兩個人被拘留，司機與一名中間人，後者是與司機簽約的中介者。」

(中時電子報)