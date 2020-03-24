新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（24）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增20名新冠肺炎確診案例，20例都是境外移入，為7男13女，晚間又再新增一例清大法籍研究生確診，目前累計共216例。其中有1位5歲女童與媽媽同遊土耳其在機場被攔截確診，另晚間新增的法籍研究生感染源為案84的法國人。

◎防疫補償金第一階段已在昨（23）日開放隔離檢疫者申請，31日起受理照顧者申請，民眾無需急於在近日申請，受隔離或檢疫結束之次日起2年內皆可申請。

◎針對外籍移工、機組員的檢疫措施，指揮中心表示，之後勞動部與民航局都要每日提報督導報表給指揮中心，而遠洋漁船的部分，以要求漁業署近日內提出相關防疫措施，船公司必須要為外籍漁工設置居家檢疫場所。

◎若是往後大陸湖北解除封鎖，指揮中心表示，回來後就是照居家檢疫措施進行，另外若是解封後就沒有包機問題，至於原先從湖北回台者會有註記，是否取消註記會再和陸委會討論。

◎傳出有2位機師確診，造成地勤的恐慌，對此指揮中心證實，有2名貨機機師確診，但沒有被匡列到的對象就是沒事，因此不必過度恐慌。

◎英國耳鼻喉科協會近期指出喪失嗅覺、味覺會發生在非典型症狀的新冠肺炎患者上，指揮中心證實截至目前為止，台灣有5人出現類似症狀，今日確診個案中就有2人，會提醒臨床醫師留意，至於是否與病毒變異有關，尚需釐清。

(中時電子報)