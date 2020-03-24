「超商老二」全家（5903）再締新猷！24日公告2019年合併營收777.3億，年增8.38％；歸屬於母公司稅後淨利18.31億，年增13.39％；每股稅後盈餘（EPS）8.2元，也明顯高於2018年的7.23元。合併營收、稅後淨利跟EPS全數創下歷年新高紀錄！

展望2020年，全家表示，今年預計整體資本支出35億元，跟去年相當，將用於台中及花蓮物流廠的投資、全店咖啡機升級與智能設備的導入、冷凍生產線與店鋪冷凍設備的擴增，以及加碼資訊數據分析系統、擴大會員跨界生態圈等，加速數位轉型，為下一階段營收千億的目標蓄積動能。

針對去年營運成長主因，全家指出，便利商店本業表現穩健，去年總店數「淨增加」222店，持續擴大規模（截至去年底全家總店數已達3,548家），加上鮮食、電商服務、會員經濟三大策略奏效，也推升「既存店」（開業一年以上的店舖）日均銷售成長2％，整體來客數也同步成長。

其中，鮮食部分，全家表示，去年整體鮮食業績年增15％，其中，黑金（以咖啡為主的現煮飲料）與白金（麵包、吐司、三明治等）品群為雙引擎，前者透過商品預售、咖啡旗艦店、單品咖啡，有效帶進新來客與既有客之黏著度；後者則在自有品牌「匠吐司」明星商品帶動下，整體烘培業績年增近10％。

電商服務部分，全家指出，去年全年EC寄取貨件數年增近20％，除了網購趨勢成長外，全家瞄準社群小賣家需求，於去年開設整合物流、金流、資訊流一條龍服務的「好賣＋」社群交易平台，也挹注新一波成長動能。

會員經濟部分，全家會員數去年正式突破千萬大關，達1,100萬人，幾乎是全台灣人口數的一半，全家表示，在持續深耕會員下，已培養出高客單的會員族群，會員占整體營收比重高達40％，平均客單價也比一般消費高出20％。

此外，轉投資事業部分，全家旗下福比麵包廠在白金商機挹注下，去年獲利成功翻倍；旗下餐飲事業營收去年突破12億元，年增20％。至於中國全家截至去年底達2,801店，全年「淨增加」230店，並已進入九個地區。

(工商 )