東京奧運延定了 以一年為限 23:322020/03/24 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三24日與國際奧委會（IOC）主席巴赫舉行電話會談，就東京奧運延期一年左右、就最晚2021年夏季舉辦達成共識。安倍晉三與席巴赫確認東京奧運和殘奧不會取消。 政府相關人士透露，如果延期2年，頂尖選手將大量更替，對運動員的影響巨大。若是延期1年，現在的運動員易於維持代代身份，因此希望延期在1年以內。 電話會談時，日本奧組委主席森喜朗、東京都知事小池百合子、奧運相橋本聖子亦在座。 (工商 ) #大量 #巨大 #東京奧運 #延期 #安倍晉三 也許您會感興趣 推薦閱讀 東京奧運會如果取消 日本恐面臨長達一年的經濟下滑 02:462020/03/20 財經 韓中日外長視訊會議 共挺完整舉行東京奧運 16:282020/03/20 國際 挪威奧委會建議IOC 東京奧運延期舉行 17:442020/03/21 國際 四月在英國舉行的2020斯諾克世錦賽延期 18:382020/03/21 國際 國際奧會：東京奧運不會取消 延期是可能選項 05:492020/03/23 體育 世界田總直言東京奧運不該如期舉辦 14:022020/03/23 體育 東京奧運》日本籌委會鬆口 仍希望年底前舉辦 15:452020/03/23 體育 IOC： 東京奧運確定延期 恐將成為首次奇數年奧運 03:562020/03/24 國際 東京奧運延期一年 日本損失多大？ 22:142020/03/24 兩岸 體育熱門新聞 東奧延期一年 不晚於2021夏季 - 體育 《時來運轉》新冠肺炎波及球賽 運彩緊急應變 - 體育 東京奧運延定了 以一年為限 - 體育 - 工商 新冠肺炎疫情 倫敦奧運場館改建方艙醫院 - 體育 ESPN模擬年度MVP票選 字母哥強壓詹皇二連霸 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。