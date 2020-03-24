日本首相安倍晉三24日與國際奧委會（IOC）主席巴赫舉行電話會談，就東京奧運延期一年左右、就最晚2021年夏季舉辦達成共識。安倍晉三與席巴赫確認東京奧運和殘奧不會取消。

政府相關人士透露，如果延期2年，頂尖選手將大量更替，對運動員的影響巨大。若是延期1年，現在的運動員易於維持代代身份，因此希望延期在1年以內。

電話會談時，日本奧組委主席森喜朗、東京都知事小池百合子、奧運相橋本聖子亦在座。

(工商 )