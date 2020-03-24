浙江日前提出16條提振消費的具體舉措，其中包括「鼓勵實施一周4.5天彈性工作制」，而北京於24日建議各企業單位在早上8點到10點期間，以30分鐘為間隔，進一步錯峰、均衡安排上班時間。

《新京報》報導，浙江省政府日前發布《提振消費促進經濟增長的實施意見》（下稱意見），值得注意的是，《意見》鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企業單位落實帶薪休假制度。對於4.5天彈性工作制，有大陸網友表示：「支持，並希望大陸全國推廣。」、「好希望大陸全國都向浙江『抄作業」。」但也有網友在興奮之餘指出：「少做半天，會不會影響收入？」

同時，「4.5天彈性工作制」也引發大批網友吐槽：「先把周休還給我再說吧。」、「我不需要休2.5天，只想要工作8小時下班就好，這樣我才能促進夜間經濟。」

繼浙江後，北京市交通委副主任、新聞發言人容軍24日也表示，為避免通勤過程中的人員聚焦，北京市仍未恢復機動車尾號限行，建議各企業單位應繼續按照市政府關於人員密集的企業員工到崗率不超過50％的要求，把彈性工作制、居家辦公、AB角輪班、錯峰上下班等靈活辦公形式落實，並且建議企業單位在早上8點到10點期間，以30分鐘為間隔，進一步錯峰、均衡安排上班時間。

(旺報 )