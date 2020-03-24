北市寧夏路 1名老翁陳屍住處房間 20:532020/03/24 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北寧夏路老翁陳屍住處房間全身僵硬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市寧夏路今天晚間6時許傳出1名78歲老人死在住處，警方封鎖現場，初步鑑識沒有發現打鬥與外力介入，研判可能是輕生，目前還在釐清中。 據指出，老翁家屬晚間回家，發現他躺在房間，身體已經僵硬，目前家屬陸續感回家，協助警方蒐證調查中。 (中時電子報) #台北 #寧夏路 #老翁 #陳屍 #住處 #房間 #僵硬 也許您會感興趣 推薦閱讀 為醫護加油 台北老爺酒店 捐愛心餐盒 04:102020/03/20 投資理財 林園民宅縱火姊死弟傷 堂哥暴瘦落網 11:072020/03/20 社會 竹南分局員警協助老翁尋回機車 15:342020/03/20 社會 圓山舊兒童樂園驚見男屍 疑暴斃身亡排除他殺 13:282020/03/21 社會 工程師商旅「喝茶」馬上風 警查獲4泰女 22:392020/03/21 社會 防疫旅館需求高 侯友宜：房間已超過2000間 13:022020/03/22 政治 1片口罩賣35元發災難財 北市府：積極嚴查 14:142020/03/22 社會 中風7旬老翁癱路邊 警巡邏急助返家 14:302020/03/22 社會 義大利翁不顧疫情外出買咖啡 結局神展開 15:332020/03/24 日常 租屋沒窗戶很可怕？網曝恐怖經驗 17:072020/03/24 日常 社會熱門新聞 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在 這位法官中籤了 - 社會 檢疫男偷跑10分鐘 桃警火速逮人開罰 - 社會 找到了！北市居家檢疫失聯者陳冊 竟是溜去北車網咖打電動 - 社會 殘忍！領養犬隻後宰殺食用 3共犯遭判刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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