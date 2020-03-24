台北市寧夏路今天晚間6時許傳出1名78歲老人死在住處，警方封鎖現場，初步鑑識沒有發現打鬥與外力介入，研判可能是輕生，目前還在釐清中。

據指出，老翁家屬晚間回家，發現他躺在房間，身體已經僵硬，目前家屬陸續感回家，協助警方蒐證調查中。

(中時電子報)