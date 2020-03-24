據新華社24日報導，德國財政部23日表示，為緩解新冠肺炎疫情的負面影響，德國政府將啟動該國史上力度空前的一攬子經濟紓困計劃。

德國財政部表示，德國政府將追加總額為1560億歐元（1歐元約合1.07美元）的補充預算，具體措施包括啟動不設上限的德國國有復興信貸銀行特殊貸款項目，以及給中小企業等提供最高500億歐元的資助。

德國財政部長肖爾茨表示，新冠肺炎疫情正在改變生活，經濟紓困計劃是「必須且重要的一步」，德國有足夠資金來採取果斷行動，「我們將毫不猶豫」。

德國聯邦外貿與投資署總經理于爾根．弗裡德里希當天對記者表示，聯邦政府的措施有助於企業迅速獲得必需的流動資金；面對新冠肺炎疫情，德國政府迅速通過這些措施，將有效地保護德國企業和就業。

同一天，德國伊弗經濟研究所公布的報告顯示，新冠肺炎疫情將給德國經濟造成2550億至7290億歐元損失。德國聯邦經濟和能源部此前預計，新冠肺炎疫情將讓今年德國經濟成長顯著承壓。

(中時 )