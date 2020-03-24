行政院今天召開兒少福利與權益推動小組會議，會中教育部提出將修正「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，明訂高中校園內的服儀委員會，學生代表應占1／3以上，且刪除輔導管教措施中當中的「公共服務」。

台灣青年民主協會今晚在臉書貼文揭露這項消息表示，對於向來飽受批評的「轉彎處罰」，教育部將刪除輔導管教措施當中之「公共服務」，若修法通過，未來學校若是因服儀違規開立「愛校服務」、「勞動服務」也將被認定為不合法。

台灣青年民主協會指出，2016年教育部宣示「服儀解禁」，不得以服儀違規對學生進行懲處，然而學校仍是以「愛校服務」、「勞動服務」等管教措施，許多學生也因此感受不到「服儀解禁」的政策美意。

台灣青年民主協會表示，此次修法重點包含服儀委員會常態化及學生代表席次保障，主要為落實《兒童權利公約》中 「兒少表意權」之內涵，對於會影響到兒少權益的措施，都要在決策程序中讓兒少有充足的空間表達意見。

法案中明訂「服儀委員會中，學生自行選舉產生之學生代表應占全體委員總額之1／3以上」。為了讓服儀規定能夠與時俱進，原則中也要求學校就服儀規定每3年應檢討一次。

就「轉彎處罰」部分，因現行要點所列舉之輔導管教措施包含「要求課餘從事可達成管教目的之公共服務」，許多學校也因此對於違反服儀規定的學生，開立「愛校服務」、「勞動服務」，若未完成服務累積達一定次數，甚至將被記警告處分。

對於此次修法方向，高雄學生民主聯盟創辦人葉柏廷表示，近年來許多學校逐漸開放服禁，但同時也衍生出其他像是繞道懲處的問題，透過愛校服務等類似手段變相打壓學生穿著的自由，也阻止學生藉由服裝表達自己的權利。此次的修法，若能順利通過，勢必也是推動臺灣 「校園民主化」的一大進程，希望有權力的大人們，能聽見屬於學生的聲音。」

(中時 )