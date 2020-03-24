女星蘇霈爆哭喊話辛龍堅強。(取自蘇霈臉書)

「國標舞女王」劉真因動心臟手術喪命，於本月22號22時22分離開人世，令丈夫辛龍悲痛欲絕，演藝圈大哥余天更透露辛龍一直想不開，身心狀況令人憂心。而藝人蘇霈也在臉書痛哭喊話辛龍，「辛龍要堅強！女兒還需要你照顧她長大」。

劉真驚傳搶救45天無效，於本月22日深夜病逝榮總，消息一出震撼演藝圈，不僅老公辛龍痛心，女星蘇霈更是哭到停不下來，在臉書喊話辛龍：「最漂亮最美麗的劉真，一路好走～辛龍要堅強！女兒還需要你照顧她長大～」

另外，從張克帆的PO文中，也可看出為何劉真在演藝圈人緣這麼好。他說，劉真每次工作結束，都會很認真地說：「大家辛苦了，下次再見。」不管下個工作有多趕，她總是會做到這點。

張克帆表示，雖然只是個小動作，卻代表劉真珍惜一起工作的緣份，「人生雖無常，真心的善和美卻永存。美麗的天使，一路好走，妳會永遠活在我們心中的。」

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(中時電子報)