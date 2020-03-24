追蹤原油流動狀況的兩名業內消息人士表示，沙烏地阿拉伯尚未大幅增加原油出口量。這表明，儘管主要產油國爭奪市場市佔令油價大幅下跌，但需求不振。

在石油輸出國組織(OPEC)和以俄羅斯為首的其他產油國減產協議磋商破裂後，沙烏地計劃從5月起將原油日出口提高至1,000萬桶以上。

消息人士稱，迄今為止，3月出口明顯低於這一水平，與2月相比幾乎沒有變化。這可能反映出來自客戶的需求下降，比如在冠狀病毒爆發後的大陸。

「沙烏地3月原油出口量目前在每日730萬桶左右，沒有更多了。」一位不願透露姓名的消息人士稱，「總供應量遠低於每日1,000萬桶。」

另一位追蹤出口的消息人士稱，沙烏地2月石油日出口量約為720萬桶。路孚特的Eikon的油輪數據顯示，3月迄今日出口量略低於700萬桶。

根據供應追蹤公司Kpler的數據，沙烏地2月石油日均出口量為726萬桶，該公司告訴路透，截至3月23日，出口10日移動均線為680萬桶/日。

兩名業內消息人士之一稱，沙烏地2月原油出貨量為每日740萬桶，而另一名消息人士估計為每日730萬桶。

3月6日，OPEC、俄羅斯和其他產油國之間為期三年的合作在激烈的爭吵中結束。此前，俄羅斯政府拒絕支持進一步減產，以應對冠狀病毒的爆發，OPEC的回應取消了對自身產量的所有限制。

布蘭特原油期貨已跌至每桶25美元以下，為2003年以來最低，因需求銳減，且主要出口國開始爭奪市場市佔。

沙烏地阿拉伯大幅下調了4月份裝船原油的官方售價，並計劃於下月減少當地煉油廠的運營，以提高原油出口增長的潛力。

在OPEC協議破裂之前，沙烏地一直超額完成減產任務，2月產量為978萬桶/日，低於OPEC設定的約1,014萬桶/日的目標。

(中時電子報)