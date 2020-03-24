橙的（4554）24日應證券櫃買中心要求，公布自結2020年2月合併營收2,161萬元，稅後虧損277萬元，每股虧損0.13元；累計今年前二月合併營收4,628萬元、年增11％，稅後虧損410萬元，略低於去年同期稅後虧損429萬元，每股稅後虧損0.19元，略低於去年同期每股稅後虧損0.2元。

橙的表示，雖今年1至2月適逢農曆新年、出貨工作天數較少，為傳統產業淡季，加上新冠肺炎疫情減緩部分客戶的拉貨力道，使得營運表現仍需直接面對相關成本與費用的影響，不過，橙的自結今年前二月稅後虧損金額，較去年同期收斂。

橙的分析，上述稅後虧損金額收斂的原因，主要受惠於美國售後市場（AM）主要客戶，針對旗下TPMS產品的備貨力道增溫，加上日本卡車的AM訂單維持每季穩定出貨，為整體營收注入活水，凸顯公司積極布局全球TPMS利基型市場的效益顯現，亦是自結2020年前2月營業毛利率站穩33％的重要關鍵。

(工商 )