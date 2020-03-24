經濟部24日在臉書上發文表示，最近網傳「疫情期間，自來水中處理過程加大了氯氣注入。請大家在用水時，特別是燒開水、煮飯用水前要把水裝出來，最少靜置兩小時以上再用。」經濟部告訴大家，這不是台灣自來水公司發出的訊息，內容也不是事實，千萬別亂傳。

自來水在出廠時，都一定會符合飲用水水質標準，也沒有在疫情期間多加氯，因此，燒開水及煮飯用水時，都不用先靜置，而煮沸時的餘氯也會自然逸散，請民眾安心。

(工商 )