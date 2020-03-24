自來水沒有多多氯 經部：安心使用 21:152020/03/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不用多慮，自來水沒有多「氯」。（圖／取自經濟部臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部24日在臉書上發文表示，最近網傳「疫情期間，自來水中處理過程加大了氯氣注入。請大家在用水時，特別是燒開水、煮飯用水前要把水裝出來，最少靜置兩小時以上再用。」經濟部告訴大家，這不是台灣自來水公司發出的訊息，內容也不是事實，千萬別亂傳。 自來水在出廠時，都一定會符合飲用水水質標準，也沒有在疫情期間多加氯，因此，燒開水及煮飯用水時，都不用先靜置，而煮沸時的餘氯也會自然逸散，請民眾安心。 (工商 ) #自來水 #經濟部 #用水 #燒開水 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳統市場防疫大作戰 經濟部每天配售口罩給攤商 18:352020/03/20 社會 經部紓困振興貸款 即起受理申請 04:102020/03/21 企業經營 經濟部振興貸款 開放申請 04:102020/03/23 企業經營 《經濟》經長：民生物資充沛、水電減免本周有解 12:332020/03/23 財經 目標提早達陣！經濟部：本周口罩日產1300萬片 13:542020/03/23 財經 口罩網購第二輪 7天內到手 01:202020/03/24 生活新聞 振興重建讓勞工連上12天 勞動部說OK 12:572020/03/24 生活 經濟部送三大利多 瓦斯調降水電減免最多10％ 21:062020/03/24 財經 生活熱門新聞 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 案181旅遊史曝光引眾怒：國外發病硬要回台！ - 生活 她曝劉真9天前就不行了？法會露不祥徵兆 - 生活 韓國疫情為何突然止住？網讚：這點沒得比 - 生活 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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