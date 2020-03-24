「國標舞女王」劉真與死神拔河45天後仍不幸病逝，讓愛她的人難過悲痛不已。陳亞蘭之前曾多次在綜藝節目中訪問劉真，她24日晚上在臉書粉絲專頁悼念：「前段日子辛苦妳了，心疼不捨...一路好走」，她貼出的三人照片更是讓網友看了鼻酸，因為照片中的「綜藝天王」豬哥亮與「國標舞女王」都已經不在人世了。

劉真過去曾多次上豬哥亮主持的節目，每次互動總是有出人意表的驚喜火花，劉真出書時，豬哥亮也曾幫忙站台，足見兩人好交情。陳亞蘭受訪時難過表示，昨天聽到劉真的事情，心情很不好，翻出照片又看到豬大哥，更是感嘆，「他們二人都是這麼有才華的人⋯⋯演藝圈痛失英才，她女兒好可愛、希望她勇敢長大，不捨劉真，心疼她女兒，也心疼辛龍」。

網友看了照片也紛紛鼻酸：「這張照片很感傷...」、「人生無常，這張照片有三人，現在只剩亞蘭一人了」，也有粉絲心疼陳亞蘭最近接連失去如師如母的歌仔戲前輩小鳳仙，以及演藝圈的好妹妹劉真，「這兩位都是奇才女」。

(中時 )