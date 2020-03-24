經濟部24日晚間在臉書上表示，將調降天然氣及桶裝瓦斯費用，另外水電費也將給予5％及10％的減免，協助民眾與企業度過疫情難關。

經濟部表示，台電表示，只要符合「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」所認定受影響事業，時間起算從今年1月1日起至12月31日為止，用電戶待相關施行細則公告後，就可以向台電申請減免。

台電指出，優惠措施內容分兩塊進行，服務業及中小企業等低壓用戶，給予10％電費折扣，每月上限10萬元，預估40萬戶受惠，減收電費初步估算36億元。至於中大型用戶的高壓用戶，配合申請暫停部分契約容量，減收基本電費；2年內申請恢復，免收適用期間供電設備維持費，預估8,000戶受惠，減收供電設備維持費初步估算13億元。

至於水費的部分，台水指出，同樣經主管機關認定因疫情而受影響，今年內的水費就可折抵，不過設有最高5％的上限，相當於每戶最多5,000元。另外，停業歇業後本來會依水表大小來收取收取復水費，本來是400多元到3,000元之間，受疫情影響也將免收復水費。

臉書原文：面對疫情對經濟的影響，在這個時候，政府也有一連串的紓困方案，減輕產業經營負擔，經濟部會陸續跟大家報告：水電費打折：1.對象：連續2個月營收較去年同期少15％的企業、2.打折：水費每月折扣5％、上限5,000元；低壓電用戶（一般商業用戶）→減免折扣10％、減免限額為每月10萬元；高壓電用戶（工商用電大戶）可調整契約容量，減收基本電費，2年內恢復免供電設備維持費

瓦斯降價：1.對象：全體民眾、2.降價：調降天然氣5％及桶裝瓦斯每公斤5元，以每桶20公斤的桶裝瓦斯計算，現價一桶約700元，可降價100元變600元。

(工商 )