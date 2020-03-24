國民黨主席江啟臣人事布局受矚目，明天中常會議程已預留黨務主管人事，將處理革實院院長由台北市議員羅智強接任；另位一級主管考紀會主委何時公布，備受矚目。據悉，尚有不必送中常會的人事案，包括黃復興黨部主委、政策會所屬大陸部主任等，正陸續到位；此外，黨中央60位義務職副主管、機要幕僚人事遭免職或調整免兼職務，也引起關注，除了北市議員王鴻薇等發言人兼文傳會副主委都免職之外，主席辦公室由江的人馬葉旭鴻代理，原主任郭昀光專任海外部主任，仍暫留主席辦公室襄助。

知情人士指出，黨中央目前剩兩位一級主管尚未發布，革實院由羅智強接掌已定案，考紀會主委也有人選；黃復興黨部主委在金恩慶婉拒黨中央一再慰留，且推薦退役上將季麟連或退役中將陸小榮接任，須等江啟臣面談後才可確定；至於大陸部主任將由去年11月不滿吳敦義安排不分區名單，堅辭大陸部副主任的台大政治系教授左正東暫代。

除了新的人事布局，黨中央已發布一批人事令，多位義務職幹部免職、機要幕僚或幹部調整職務。

其中被以「隨主管同進退」，被回溯自本月9日即免除職務者共計60 人，包括前主席吳敦義所聘主席特別顧問陳政寬，以及政策會18人，分別是義務副執行長吳育昇、黃志雄、江惠貞、張慶忠、羅淑蕾、林郁方、廖正井、陳根德、林滄敏、鄭汝芬、張嘉郡、楊應雄、徐少萍、陳淑慧、吳育仁、莊隆昌等16位前立委或國代，及政策會下轄大陸部義務副主任陳耀鑫、陳一新。

組發會則有26人，包括翁重鈞、王能章、林清強、郭志龍、林有志、華加志、王國傑及袁慶杭等8位義務副主委，以及二級單位組營部、選動部、海外暨國際事務部、社會志工部、青年部、婦女部等包括北市議員闕枚莎在內的17位義務副主任，也回溯自本月9日起免職。

較特殊的是海外暨國際事務部主任郭昀光，原本兼任黨主席辦公室主任，也自9日起專任海外部主任，主席辦公室主任改派江啟臣的年輕幕僚葉旭鴻代理，不過郭目前仍暫辦主席辦公室襄助，被黨工形容為「輔導長」。

文傳會則有13人，包括鄭世維、呂麗莉、黃子哲、林江釧等4位義務副主委，以及義務副主委兼發言人洪孟楷、王鴻薇、歐陽龍等3人，還有副發言人洪于茜（回任專員）、黃心華、邱于軒及新媒體部義務副主任陳偉杰，都回溯9日免職，另有顧問唐德明、專員李玟玟至31 日免職。

另有行管會義務副主委李福軒、考紀會義務副主委郭榮豐，都回溯到本月9日免職。

知情人士說，因主席換人，義務職副主管全部免職再重新遴聘，並無不可。據了解，遭免職或免兼的60人，江啟臣有意回聘其中少數，但可能調整職務。

(中時 )