美國三大報-華爾街日報、華盛頓郵報和紐約時報敦促北京撤回最近作出的強迫他們十多名記者離開中國的決定,稱大陸政府做出這項決定時全球正在面對一場"共同的危機"。

華爾街日報、華盛頓郵報和紐約時報的出版商星期二(3月24日)發表公開信表示:"我們強烈敦促大陸政府收回其要其新聞從業人員離境的決定。",公開信指出,「在全球正在抗擊冠狀病毒大流行時,這項決定魯莽並不具建設性,"此時此刻或許比現代史任何重大新聞事件更加重要,此刻更突顯出從疫情大流行中心進行調查、準確、實地報導,共用資訊的急迫重要性。"

這封公開信說:"媒體是中美兩國政府外交爭議的犧牲品,危及世界獲取關鍵的資訊。"

美國之音報導指出,驅逐美國三家報社的駐華記者是美中兩國圍繞媒體自由和准入最新爭議的升級。上個月,美國要求中國駐美國的媒體,包括新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電臺、《中國日報》發行公司登記為"外國使團"。2月3日,《華爾街日報》在其觀點專欄中發表了一篇評論文章,標題是《中國是真正的亞洲病夫》(China Is the Real Sick Man of Asia)。北京對此表示強烈不滿,要求該報道歉。在華爾街日報拒絕道歉後,中國驅逐了華爾街日報的三名記者,包括兩名美國人和一名澳大利亞人。

美國國務卿蓬佩奧3月2日宣佈,美國將對五家中國政府控制的國營媒體機構,包括新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電臺、《中國日報》發行公司在內的記者人數設定上限,從目前總計160人減到100人。美國的理由是,中國政府對於美國媒體在華獨立報導的"進一步打壓"。中國外交部為驅逐美國三家報紙記者進行辯護,稱針對美國"對中國媒體歧視和壓制升級"而採取的這一行動是"必要的"和"對等的"。

