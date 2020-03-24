新冠肺炎疫情迅速在美國爆發，導致美國上周初領失業金人數達28.1萬人，遠超市場預期，創下2017年9月以來最高水位，美國民眾也面臨債務無法償還的問題，最新研究指出，將有6700萬名美國民眾無法清償信用卡帳單。

據綜合外媒報導，理財網站WalletHub於2020年3月9~12日針對500人對於疫情影響財務狀況進行調查，結果顯示，美國將近會出現6700萬名民眾，因為疫情爆發後以及後續影響，導致無法如期償還信用卡債務。

美國聯準會(Fed)資料顯示，美國民眾積欠的卡債突破1兆美元(約30兆元新台幣)大關，創下2008年金融危機以來最高水位，若消費者財務狀況惡化，而且問題沒有得到解決，整體經季都會受到影響。

NerdWallet針對2019年家庭債務進行分析，美國家庭平均背債7000美元的循環信用卡債務(revolving credit card debt)，同時，信用卡利息則是接近史上最高點17%，也就是說，美國家庭一年最多要背負1100美元的卡債利息。

美國華盛頓州、加州、紐約州陸續宣布進入緊急狀態，各地政府也下令各廠商禁止非必要的活動，服務業以及製造業受到嚴重打擊，美國國家餐廳協會(National Restaurant Association)預測，接下來3個月有500~700萬人會失業。

WalletHub調查顯示，美國民眾目前感覺到最有壓力的事件排序，依序為財務問題、2020美國總統大選以及就業。WalletHub分析師Jill Gonzalez表示，這次疫情爆發，不只出現物資搶購潮，已經讓美國9400萬名民眾取消旅遊計畫，還有將近1.58億名美國民眾(約超過6成的美國成年人)藉此提高儲蓄。

(中時電子報)