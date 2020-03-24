饗賓餐旅推出至今8個月的「iEAT饗愛吃」APP會員人數突破40萬大關，為回饋會員，饗賓餐旅推出好康3重送，旗下人氣景觀Buffet餐廳「饗饗」和日式料理Buffet餐廳「旭集」更首度為4月壽星聯手慶生獻好康，如果還沒成為iEAT會員，在3月底前免費下載iEAT APP、完成註冊，就能獲得這次的3重超值好康。

「旭集」的牛肉朴葉燒。（饗賓餐旅提供）

好康3重送的第1重是送給新、舊會員囊括旗下「饗食天堂」、「果然匯」、「開飯川食堂」、「饗泰多」4大品牌價值2000元的驚喜福袋，只要在3月底前下載「iEAT饗愛吃」APP，並完成iEAT的會員註冊就能獲得；第2重是4月壽星可享有包含「饗食天堂」、「果然匯」、「饗饗」、「旭集」、「開飯川食堂」、「饗泰多」6大品牌當月用餐就有95折優惠券，其中「饗饗」和「旭集」2大品牌更是首次祭出壽星優惠。

第3重好康「萌」味十足，4月壽星還能加碼兌換日本人氣柴犬插畫SHIBANBAN限量好禮3選1，有吊掛盥洗包、造型眼罩枕和三層行李袋可選，數量有限換完為止。已是iEAT常客會員將於4月1日享受會員專屬好康。

SHIBANBAN三層旅行袋。（饗賓餐旅提供）

SHIBANBAN造型眼罩枕。（饗賓餐旅提供）

SHIBANBAN吊掛盥洗包。（饗賓餐旅提供）

註冊成為「iEAT饗愛吃」會員後便成為「星卡」會員，不僅生日當月消費愛吃點數2倍送，當月壽星還有專屬4大品牌95折優惠券、限時消費紅利加倍送的優惠。此外，年消費達3萬元即可升等為「金卡」會員，除以上優惠外，還享有升等禮，目前已有近1500位金卡會員；當金卡會員年消費達10萬元且消費次數達6次，即升等為「黑卡」會員，除升等禮外，可獨家享有優先訂位專線、新品專屬體驗、新店搶先體驗等，不定期由專人聯絡相關權益的尊榮服務。

「iEAT饗愛吃」APP除傳遞品牌與產品資訊，也具備全品牌線上即時訂位與紅利回饋功能，每100元可累積1點愛吃點數，愛吃點數可於APP內兌換各品牌優惠券。

(中時 )