新冠肺炎在歐美爆發，其中以義大利最為嚴重，截至24日已超過6.3萬人確診，死亡人數高達6077名、已經超過大陸，不少城鎮實施封城，但似乎民眾的防疫觀念還是不夠，總會有人找藉口上街，讓不少地方首長氣壞，像是坎帕尼亞地區的首長，聽說有民眾想辦畢業派對，讓他忍不住痛斥，「我們會派警察到現場，還會帶火焰噴射器找你」！

西西里島德利亞市的市長班伽利就痛批民眾為什麼天天跑去買菸，或是突然變成慢跑迷上街慢跑。（圖／Youtube）

義大利民風開放，民眾喜歡尋歡作樂，雖然疫情當前，但要義大利人關在家裡隔離相當困難，總會有人找藉口上街，先前西西里島德利亞市的市長班伽利（Gianfilippo Bancheri）就痛批大家為什麼都要天天跑去買菸，或是突然變成「慢跑迷」上街慢跑，讓他氣到大喊，「病毒就是這樣傳播的，這一切怎麼會變好」？

瓜厄多塔迪諾市市長也大罵，民眾愛用藉口到處趴趴走。（圖／Youtube）

另外，瓜厄多塔迪諾市（Gualdo Tadino）的市長，也大罵，民眾愛用藉口到處趴趴走，最常見的則是遛狗，「你們到底要去哪裡啊？你和你的狗是怎樣？狗狗有前列腺發炎嗎」？

坎帕尼亞（Campania）地區的首長文森佐德盧卡（Vincenzo De Luca）也在臉書直播影片表示，他最近聽到消息指出，有人似乎想辦畢業趴，「我們會派警察過去，還會帶著火焰噴射器」。

坎帕尼亞首長文森佐德盧卡表示，聽到有人想辦畢業趴，「我們會派警察過去，還會帶著火焰噴射器」。（圖／Youtube）

其實義大利市長會這麼崩潰不是沒有原因，因為當地已有2位市長過世，第1位是貝爾加莫省切內市市長、70歲喬治歐瓦洛帝（Giorgio Valoti），他過世之後，倫巴底區的梅佐爾多市長巴利科（Raimondo Balicco），18日也因疫情過世。其實義大利市長管的行政區域人口約數千人左右，行政位階比較像台灣里長，市長與民眾的關係平常都很親近，因此現在才會有那麼多位市長出來發聲。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)