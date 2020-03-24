因為新冠肺炎影響，NBA正處於停賽當中，至於何時能夠重新開大目前也沒有定論，雖然就利益考量來說是越快越好，不過事情並沒有這麼簡單，若是直接取消賽季的話，許多個人獎項究竟是由誰獲得也相當令人好奇，而美國媒體就模擬年度MVP的投票。

美國《ESPN》為了評選出本季的年度MVP，因此邀請70位隨隊記者、國際記者及全國記者，依照NBA官方的規則進行了一次模擬投票，每位記者有5張選票，價值分別為，第一名選票10分、第二名7分、第三名5分、第四名3分、第五名1分。

而根據本次模擬投票的結果，年度MVP將會再次由公鹿隊的Giannis Antetokounmpo獲得，連續兩年拿下聯盟最有價值球員的殊榮，比第二名的LeBron James還要多出50張第一名選票，獲得相當高的670分。

而詹皇本季只拿到10張第一名選票，就媒體角度來看可能因為年紀漸長，不像過往一樣擁有強大統治力，但本季他場均仍有10.6次助攻，是聯盟助攻王，比起老鷹年輕新星Trae Young還要多出1.3次助攻，仍是相當具有影響力。

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(中時電子報)