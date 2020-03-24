新冠肺炎疫情持續升溫，台灣連日來確診案例都以複數在增長，其中昨天(23日)新增的26例中，包括了一對案170與189、前往西班牙旅遊的夫妻，網友整理資訊後，一看夫妻的出遊時間全都氣炸，直呼比里長、張上淳兒子更可惡。

網友在PTT新冠肺炎版上整理資料，其中案170與189為60歲男與50歲女夫妻，這對夫妻在3月12日前往西班牙遊玩，20日返台，丈夫返台時已經出現發燒、咳嗽症狀，在機場就已通報採檢，妻子也於隔天出現相關病徵，兩人都在23日確診。

由於西班牙在12日就已累積2968人確診、84死，儘管當時尚未升為三級警示，但這對夫妻依舊照常出遊西班牙，也引起網友憤慨，直說：「都到了12日還出國」、「這2例簡直不可思議，拿命來賭嗎」、「這對夫妻比里長、淳兒都白目」、「自找的，完全不同情」、「這年紀，這時間還敢去西班牙，真的是找死」、「希望這2例別成破口」。

(中時電子報)